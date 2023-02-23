الصول: هناك تدخل خارجي في سيادة ليبيا وسياساتها البنكية والأمنية والسياسية

أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن الكفاءات والقدرات الليبية قادرة على إدارة الدولة اقتصاديا بمراقبة محلية من الجهات الرقابية.

وقال الصول في تصريحات صحفية: “لا نحتاج للتدخل بمراقبة الإنفاق، وهذا شأن ليبي لا علاقة للمجتمع الدولي ولا لمبعوثه، وتصريحات عبد الله باتيلي الأخيرة حول تصحيح المسار المصرفي لا تدل إلا على أنه يقول ما يملى عليه فقط”.

وأضاف “هناك تدخلًا خارجيًا في سيادة ليبيا وسياساتها البنكية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى التدخل اجتماعيًا عبر القبائل”.

وتابع “نرفض التدخل الخارجي بما في ذلك التدخل الأممي الذي يدير الأزمة لإطالتها والضغط لتقوية نفوذ الدول المتدخل”.