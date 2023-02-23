وزير العمل يشارك في اجتماع دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية بالأردن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2023

شارك وزير العمل والتأهيل علي العابد في فعاليات اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، بدعوة من وزير العمل الفلسطيني.

وأكد وزير العمل في كلمته خلال الاجتماع، على موقف ليبيا الثابت من القضية الفسلطينية والخطوات التي اتخدتها حكومة الوحدة الوطنية لصالح القوى العاملة الفلسطينية في ليبيا عبر حزمة من الإجراءات التي أصدرتها وزارة العمل والتأهيل، مشددا على ضرورة توحيد العمل العربي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية.

يذكر أن هذا الاجتماع الذي ينعقد في عمان يأتي تنفيذا لقرارات مؤتمر العمل العربي 48 الذي عقد بالقاهرة في سبتمبر 2022، وتنفيذا لتوصياته بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.

وحضر الاجتماع عدد من وزراء العمل العرب أبرزهم وزير العمل الاردني ،والقطري، والمغربي، والمصري، والبحريني، بالاضافة إلى وزير العمل الاندونيسي، ووزير الخارجية الفلسطيني، وممثلون عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، وعدد من المسؤولين رفعي المستوي من المنظمات الدولية والإقليمية.