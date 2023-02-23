الولايات المتحدة تقول إنها ملتزمة بدعم الديمقراطية في ليبيا

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التقى ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتباحث في أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، بحسب ما ذكرت السفارة الأمريكية.

وقالت السفارة، أن الجانبان بحثا تمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية.

وأضافت، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الديمقراطية في ليبيا.

الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الديمقراطية في #ليبيا. جمع لقاء الأمس ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات للتباحث في أهمية انتخابات ذات مصداقية و شفافة، تمكين النساء و مشاركتهن، و الفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية. pic.twitter.com/n8yuZmgXNW — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) February 23, 2023

وقالت إن الولايات المتحدة تواصل وقوفها الى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه.