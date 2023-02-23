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الولايات المتحدة تقول إنها ملتزمة بدعم الديمقراطية في ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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التقى ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتباحث في أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، بحسب ما ذكرت السفارة الأمريكية.

وقالت السفارة، أن الجانبان بحثا تمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية.

وأضافت، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الديمقراطية في ليبيا.

وقالت إن الولايات المتحدة تواصل وقوفها الى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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