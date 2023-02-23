“أمن درنة” تعطي مهلة لتسليم الأسلحة وتحذر المخالفين من المحاكمة العسكرية

أعلنت مديرية أمن درنة إطلاق حملة أمنية لمكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية، وتستهدف الحملة ضبط الأسلحة ومداهمة أوكار بيع الخمور والمخدرات.

وأكدت المديرية في بيانٍ متلفز، أن الحملة الصادرة بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي انطلقت من بنغازي، ستشمل باقيا لمدن، لافتةً إلى أن مدينة درنة ستكون الوِجهة القادمة خلال الأسبوع المقبل.

ودعت مديرية أمن درنة حائزي الأسلحة إلى تسليمها قبل انطلاق الحملة الأمنية الأسبوع المقبل، محذرةً المخالفين من إحالتهم إلى نيابة الإرهاب وعرضهم أمام محكمة عسكرية.