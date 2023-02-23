سفارة واشنطن: أمريكا ملتزمة بدعم الديمقراطية في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن لقاء جمع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأربعاء.

وأوضح بيان السفارة عبر حسابها على فيسبوك، أن اللقاء تم خلاله التباسفارة واشنطنحث حول أهمية أن تكون هناك انتخابات ذات مصداقية وشفافة، يتم خلالها تمكين النساء ومشاركتهن، كما تم مناقشة الفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية.

وختم البيان موضحًا أن أن الولايات المتحدة تواصل وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه.