الدبيبة يوجه شركة البريقة بتزويد المحطات بالوقود دون التنسيق مع شركات التوزيع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2023

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لشركة البريقة بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع قائلا لن يقف هذا العمل بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة معتبرا الأمر أمن قومي.

جاء ذلك خلال ترأس الدبيبة اليوم الخميس اجتماعا موسعاً ضم وكيل وزارة الداخلية بشير الأمين رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط أحمد عمار، ومدير شركة البريقة إبراهيم ابوبريدعة، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس لجنة متابعة التوزيع قدم خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء تقريراً حول أوضاع المحطات وتزويدها بالوقود من شركة البريقة، والمشاكل التي حصلت بسبب إقفال عدد من المحطات بسبب الخلافات القانونية وتأثيرها على آلية التوزيع والمعالجات التي تعمل اللجنة للقيام بها.

كما تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية القانونية التي تتضمن انسيابية توزيع الوقود ووضع ضوابط لكافة شركات التوزيع والمحطات في كافة المناطق.