قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي “عصام عميش”، إن اجتماع واشنطن يعقد على مستوى وكلاء وزراء خارجية “مجموعة الاتصال بشأن ليبيا” التي تضم 4 دول أوروبية إلى جانب أمريكا وتركيا ومصر وقطر والإمارات، وبحضور المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي”.

وأضاف عميش في تصريح للأحرار، أن أطرافا ستحضر اجتماع واشنطن أكدت أن هدفه معالجة الخلافات بين الأطراف الدولية الفاعلة والوصول إلى اتفاق من أجل الضغط على الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية شاملة، بحسب قوله.

وبين رئيس التحالف الليبي الأمريكي أن هناك تحولا في بعض المواقف الإقليمية ووحدة في الموقف الأوروبي، ومحاولات لاستقطاب أطراف أخرى تلتقي لأول مرة، وفق قوله.

وأشار عميش إلى وجود تحشيد في واشنطن لحل الأزمة الراهنة في البلاد، موضحا أن هذا الاجتماع يحظى بتوافق أكثر من غيره واهتمام بموضوع النتخابات كمخرج من الأزمة الليبية.

وأكد عميش على وجود إرادة أمريكية غير معهودة في السابق في الضغط نحو إيجاد التوافق، لافتا إلى أن دعوة باتيلي لحضور الاجتماع قبل تقديم إحاطته بمجلس الأمن مؤشر كبير على ضرورة تحديد المسار القادم وتهيئة الظروف للخروج بانتخابات، وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post رئيس التحالف الليبي الأمريكي: توجد إرادة أمريكية غير معهودة للضغط نحو التوافق بليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

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