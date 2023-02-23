العائلة السنوسية تطالب بإرجاع أملاكها وأحباسها وزواياها

التقى رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب ” إبراهيم الدرسي ” بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وفداً عن العائلة السنوسية وعددا من اتباع الطريقة الصوفية،ة.

وبحسب عبدالله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فإن اللقاء تناول موضوع الوقف والحبس التابع للعائلة السنوسية والذي عرض فيما سبق على مجلس النواب من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية.

وقال رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية:” بعد أحداث سبتمبر ” 69″ تم مصادرة أملاك العائلة السنوسية وكل أحاسبها وما يتبعها من زوايا”، موضحًا إنها ضمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها.

وبين الدرسي، أن العائلة السنوسية طالبت بإلغاء هذا القانون وإرجاع هذه الحقوق حسب ما يقولون إلى أصحابها وقد تم عرض هذا القانون على مجلس النواب وسوف يناقش في الجلسات القادمة.