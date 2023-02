بالوثائق.. الدبيبة يعدل مرتبات العاملين في الشركة العامة للكهرباء

ليبيا- أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء القراره رقم 1 لسنة 2023.

ووفقًا للقرار، اعتمد الدبيبة جدول مرتبات العاملين بالشركة وفق فئات العمل بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعرفة، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يأتي تقديرًا لجهودهم، ولكون مرتباتهم لا تندرج في سياق من باب المرتبات في الميزانية العامة، وفيما يلي تنشر صحيفة المرصد نص القرار والجدول:

