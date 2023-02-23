تعزيز التعاون الاقتصادي محور جلسة عمل وزارية ليبية – تونسية

تونس 23 فبراير 2023 م (وال) –عُقدت بمقر وزارة الصناعة التونسية، مساء أمس الأربعاء، جلسة عمل وزارية مشتركة خصصت لمزيد تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي الليبي – التونسي في مختلف المجالات، حسب ما جاء في بيان بالموقع الرسمي للوزارة التونسية

وعُقدت الجلسة بإشراف كل من وزير المواصلات بحكومة الوطنية ” محمد سالم الشهوبي ” ومصطفى قدارة القائم بالأعمال بسفارة ليبيا في تونس، عن الجانب الليبي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، ووزير النقل ربيع المجيدي، ومدير عام العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية، عن الجانب التونسي.

وأكد الوزراء خلال هذه الجلسة على أهمية دعم جهود كل الأطراف المعنية لمزيد تطوير الشراكة بين تونس وليبيا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب الجانب الليبي عن ارتياحه للتقدم الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي والعمل على مزيد الارتقاء به في مختلف المجالات خصوصا قطاعات الطاقة والتجهيز والبنية التحتية والتبادل التجاري والنقل بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين .

(وال)

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