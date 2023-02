الكبير يبحث مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبيـر”، مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا “جون كارديناس” مراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بينهما بحضور مساعدي المحافظ وكل من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

ووفق المصرف المركزي، فقد أشاد الكبير خلال الاجتماع ببرنامج التدريب الذي يقوم بتنفيذه الوكالة الأمريكية للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

كما تطرق اللقاء إلى اجتماعات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي والبنك ا لدولي، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني وتعامل المصرف المركزي والضوابط والإجراءات المنظمة لعملها.

بدوره، أشاد جون كارديناس بالعلاقات مع مصرف ليبيا المركزي ودعم الوكالة الأمريكية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف، مؤكدا رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

