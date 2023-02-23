بعد اقتحام أنصار الغرياني.. معزب: مجلس الدولة لديه تحفظات على التعديل الدستوري الـ13

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، إن هناك تحفظات من الأعضاء على مواد التعديل الدستوري الثالث عشر المقدم من البرلمان.

وأضاف معزب، في تصريحات صحفية، أن معالجة التحفظات على مواد التعديل عبر لجنة 6+6 هي حيلة لتمرير التعديل.

ولفت إلى أن تمرير التعديل الثالث عشر بالتوقيع مخالف للائحة المجلس التي تقضي بالتصويت المباشر وبنصاب الأغلبية المطلقة لكامل الأعضاء، على حد قوله.

وكان أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني، اقتحموا اليوم الخميس، جلسة مجلس الدولة في طرابلس ومنعوا أعضاء المجلس من التصويت على التعديل الدستوري الـ 13 بعد أن وفرت لهم حكومة عبدالحميد الدبيبة الحماية وشاحنة تموين أثناء اعتصامهم أمام مقر المجلس.