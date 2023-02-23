الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: نرغب في تقديم المشروة للمصرف المركزي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2023

أكد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا (USAID) جون كارديناس خلال اجتماعه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبيـر رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بحضور مساعدي ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية بحث المراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وأشاد كارديناس بالعلاقات الطيبة مع مصرف ليبيا المركزي ودعم الوكالة الأمريكية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف المركزي، كما أكَّد على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.

وأشاد الكبير ببرنامج التدريب الذي تنفذه USAID و PRAGMA للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي، كما تطرق إلى اجتماعات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتناول الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني وتعامل المصرف المركزي والضوابط والإجراءات المنظمة لعملها.