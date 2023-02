للمرة الثالثة.. الأعلى للدولة يؤجل جلسته دون حسم قضية التعديل الدستوري

رفع المجلس الأعلى للدولة اليوم جلسته إلى الأحد القادم، والتي كانت من المقرر أن تشهد التصويت على التعديل الدستوري الـ13، وفقا لتصريح عضو المجلس سعد بن شرادة للأحرار.

وقال بن شرادة في تصريحات لليبيا الأحرار، إن قيام بعض المتظاهرين بمنع أعضاء من مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الجلسة؛ كان السبب وراء عدم اكتمال النصاب ما اضطر المجلس بعد ذلك إلى الذهاب لجلسة تشاورية.

في السياق نفسه، أفادت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين، بقيام محتجين بمنع دخول بعض الأعضاء إلى مكان انعقاد الجلسة، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء وصلت إليهم تهديدات عبر هواتفهم، وفق قولها.

واعتبرت شرف الدين في تصريح للأحرار، أن منع الأعضاء دخول الجلسة بمثابة حالة القوة القاهرة، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء يرفضون التعديل الدستوري.

وأضافت شرف الدين أن بند ترشح مزدوجي الجنسية سيحسمها قانون الانتخابات والذي سيصدر عن طريق لجنة ستشكل من مجلسي النواب والدولة.

من جهته قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد امعزب، إن اللجان التي ستعمل على إصدار القوانين الانتخابية، سيتم تشكيلها من رئاستي المجلسين دون الرجوع للأعضاء وبالتالي سيتم تمرير ما يريده عقيلة صالح وخالد المشري.

وأكد امعزب للأحرار، على ضرورة أن تحسم القاعدة الدستورية ملف ترشح مزدوجي الجنسية، لافتا إلى قيام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحذف هذه الققرة التعديل الدستوري الـ13، على حد قوله.

وتابع امعزب أن التعديل الأخير أعطى صلاحيات واسعة لمنصب رئيس الدولة، دون وجود ضوابط تنظم عمله، وفق تعبيره.

