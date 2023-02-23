الكبير يلتقي ممثل الوكالة الأميركية للتنمية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير مع ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا (USAID) جون كارديناس، اليوم الخميس.

وقال المصرف إن الاجتماع حضره كل من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

وأوضح أنه جرت مناقشة مراحل الخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، فيما أشاد الصديق الكبير ببرنامج التدريب الذي تساهم في تنفيذه الوكالة الأميركية من أجل رفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

كما تطرق الطرفان إلى اجتماعات المصرف مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودور منظمات المجتمع المدني وتعامل المؤسسة المالية الليبية معها، والضوابط والإجراءات المنظمة في هذا التعامل.

من جانبه، أشاد كارديناس بالعلاقات مع المركزي ودعم الوكالة الأميركية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف، مشيراً إلى رغبة الجانب الأميركي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمصرف.