الدبيبة يصدر منشورا بشأن توزيع الوقود على المحطات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2023

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شركة البريقة بالاستمرار في تزويد محطات الوقود التي تواجه مشاكل مع شركات التوزيع التابعة لها بشكل مباشر، من مستودعاتها لضمان توفره في كل المناطق والمدن.

وطالب رئيس الحكومة في المنشور رقم 2 لسنة 2023 شركة البريقة لتسويق النفط بالاستمرار في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها قانونا والمقيدة بمنظومة التوزيع لديها والتي تواجه صعوبات لتزويدها بالوقود من قبل الشركات التابعة لها وذلك وفقا للإجراءات والتدابير التي تضعها شركة البريقة بناء على هذا المنشور.

وحث رئيس الحكومة الجهات الضبطية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن المحطات الممتنعة عن التزود بشحنات الوقود المخصصة لها.