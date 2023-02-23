الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة كهرباء غوط الريح في غريان

العنوا-غريان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، انتهائها من تنفيذ مشروع محطة 11/30 ك ف غوط الريح بمدينة غريان.

ويأتي في إطار الجهود المبذولة من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وذلك من خلال إنشاء العديد من محطات التوزيع والتحويل في كافة ربوع ليبيا.

وقالت الشركة أن المشروع تم تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع غريان، لافتة إلى أن المشروع يعتبر من المشروعات الاستراتيجية بالشركة العامة للكهرباء، حيث تتولى الإدارة العامة لمشروعات التوزيع متابعة تنفيذه عن طريق الإدارات التابعة لها بالمناطق على مستوى ليبيا.

وأكدت شركة الكهرباء أن المشروع يهدف إلى دعم التغذية الكهربائية بمنطقة غوط الريح.

وأشارت الشركة إلى الانتهاء من شحن المشروع عن طريق مهندسي إدارة الجهد المتوسط الغربية دائرة صيانة الجهد المتوسط غريان.