أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، صدور العدد الرابع من الجريدة الرسمية متضمنا التعديل الـ13 على الإعلان الدستوري.

وفي تصريح للأحرار، أوضح بليحق أن نشر التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية يعني أنه أصبح نافذاً.

وحول هذه المسألة، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة محمد امعزب بأن التعديل الدستوري الـ13 المنشور عبر الجريدة الرسمية لا قيمة له.

وذكر امعزب للأحرار، أنه لكي تصبح القاعدة الدستورية نافذة، يتطلب التوافق بين المجلسين على جميع البنود، ومن ثم التصويت عليه من قبل النواب وأن يتحصل على ثلثي أصوات المجلس.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة رفع جلسته إلى يوم الأحد القادم، والتي كانت من المقرر أن تشهد التصويت على التعديل الدستوري الـ13.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post مجلس النواب ينشر الإعلان الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية وبليحق يقول إنه أصبح نافذاً appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار