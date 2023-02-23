محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، اجتماع مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، جون كارديناس، بحضور مساعديه، وكلٍ من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وأشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي ببرنامج التدريب الذي يقوم بتنفيذه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

كما تطرقا إلى اجتماعات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتناول الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني وتعامل المصرف المركزي والضوابط والاجراءات المنظمة لعملها،

من جانبه أشاد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعلاقات الطيبة مع مصرف ليبيا المركزي ودعم الوكالة الامريكية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف المركزي.

كما أكَّد على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.

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