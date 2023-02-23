اقعيم يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية

الوطن| رصد

تابع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، فرج اقعيم، مع مدير أمن بنغازي، ورؤساء مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية، التقارير الخاصة بالوضع الراهن والاِلتزام بتنفيذ الخطة المكلفين بها عقب العمليات الأمنية كلٌ حسب نطاق اختصاصه، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية وحصر احتياجات ودعم المناطق،

وسبل التعاون مع الشركات القائمة بالخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لاقعيم، بهدف إحكام الأمن في بنغازي بعد العمليات الأمنية والتحركات الصارمة للقضاء على أوكار المخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين وتنفيذ الأحكام، حيث أكّد ضرورة تذليل الصعوبات وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ للأجهزة الأمنية حسب الإمكانيات المُتاحة لتكون بنغازي آمنة مُطمئنة، داعيًا للارتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يشهد تحسّنًا كبيرًا على أرض الواقع، وانخفاضًا في وقوع الجريمة مقارنة بالفترات السابقة، بسبب التعاون المشترك لوزارة الداخلية ومساندة القوات المسلحة العربية الليبية ودورها الفعال في المُجاهرة بالقانون وبسط هيبة الدولة.