الدبيبة: تزويد كافة المحطات بالوقود «أمن قومي»

ترأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً ضم وكيل وزارة الداخلية في حكومته “بشير الأمين” رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط “أحمد عمار”، ومدير شركة البريقة “إبراهيم ابوبريدعة”، ورئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير”، وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط.

وقدم رئيس لجنة متابعة التوزيع، تقريراً حول أوضاع المحطات وتزويدها بالوقود من شركة البريقة، والمشاكل التي حصلت بسبب إقفال عدد من المحطات بسبب الخلافات القانونية وتأثيرها علي آلية التوزيع والمعالجات التي تعمل اللجنة للقيام بها، بحسب بيان حكومة الدبيبة.

وأصدر الدبيبة، تعليماته لشركة البريقة بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع ولن يقف هذا العمل بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة واعتبار هذا الأمر أمن قومي.

كما تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية القانونية التي تتضمن انسيابية توزيع الوقود ووضع ضوابط لكافة شركات التوزيع والمحطات في كافة المناطق، وفقا لبيان حكومة الدبيبة