مندوب ليبيا يترأس الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2023

ترأس مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة، على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس.

وبينت المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سفير فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، زياد اللوح، تقدم بمشروع قرار مقدم من دولة فلسطين بخصوص العدوان الغاشم على مدينة نابلس، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

في ختام الجلسة أكد ثابت، على اعتماد مشروع القرار المقدم من السفير الفلسطيني بعد عرضه على السفراء الدائمين خلال أعمال الجلسة.