رصد 30 هزة أرضية جديدة حول العالم اليوم

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الخميس رصدها 30 هزة أرضية حول العالم، بينها زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في طاجيكستان وهزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة على الحدود التركية السورية.

الهزات الأرضية التي تم رصدها حتى الساعة الخامسة مساء الخميس بتوقيت غرينيتش جاءت كالتالي: