بوقعيقيص: علينا عدم إقصاء أحد من الترشح ونترك الخيار للشعب

تمسكت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، بضرورة السماح للجميع بالترشح في الانتخابات ومن ضمنهم مزدوجي الجنسية والعسكريين، بشرط التنازل عن الجنسية والتخلي عن الوظيفة العسكرية في حال الفوز في الانتخابات.

وتساءلت بوقعيقيص، عبر حسابها بموقع “فيسبوك” عن النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات؟، بعد إصدار البرلمان التعديل الدستوري الـ 13 رسمياً بنشره في الجريدة الرسمية.

وقالت بوقعيقيص:” خلال مشاركتي في اللجنة القانونية لحوار 75 كانت وجهة نظري والتي أعيدها الآن، أن يتم السماح للجميع بالترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين ولكن بشرط أنه في حال الفوز لا يسمح بحلف اليمين ومباشرة مهام المنصب إلا بعد التنازل عن الجنسية الثانية وبعد الاستقالة من المنصب العسكري وفي حال التعنت وعدم الاستجابة ينتقل الفوز إلى التالي في عدد الأصوات”.

وأضافت بوقعيقيص:” تجدر الإشارة إلى أنني أُصر على منع المنتسبين للقوات المسلحة والجهات الأمنية من التصويت والمشاركة في الأدلاء بأصواتهم حتى لا يتم تقسيم الجيش والأمن فرقاً وأحزابا ومسرحاً لدعايات نتخابية متضاربة”.

واستطردت:” نحن نخوض في ما بعد النزاع وعلينا أن لا نقصي أحد ونترك الخيار للشعب”.