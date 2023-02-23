الكبير يلتقي ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث برنامج التدريب لموظفي المصرف المركزي

العنوان-طرابلس

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا “USAID” جون كارديناس، اليوم الخميس.

وقال المصرف في بيان له إن الاجتماع حضره كل من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

وأوضح المصرف أنه جرت مناقشة مراحل الخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، فيما أشاد الصديق الكبير ببرنامج التدريب الذي تساهم في تنفيذه الوكالة الأمريكية من أجل رفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

كما تطرق الطرفان إلى اجتماعات المصرف مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودور منظمات المجتمع المدني وتعامل المؤسسة المالية الليبية معها، والضوابط والإجراءات المنظمة في هذا التعامل.

من جانبه، أشاد كارديناس بالعلاقات مع المركزي» ودعم الوكالة الأمريكية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف، مشيراً إلى رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمصرف.