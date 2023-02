الدبيبة يشدد على ضرورة استكمال إصدار التفويضات المالية لمشروعات وزارة التخطيط

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأربعاء اجتماعًا مع وزارة التخطيط بحضور الوزير المُكلف محمد الزيداني ووكيل الوزارة مصباح صقر وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، لمتابعة إجراءات الوزارة في إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة العام 2022.

الدبيبة شدد خلال الاجتماع على ضرورة استكمال إصدارها وفق الخطة المعتمدة من ديوان المحاسبة.

بدوره، عرض وزير التخطيط المُكلف ضوابط خطة العام 2023، والجهات التي أحالت خطتها لوزارة التخطيط، مؤكدًا ضرورة أن تكون التنمية العنصرَ الأساسي والفاعل في الميزانية العامة.

