إطلاق نار ومداهمة وكر أخطر تاجر مخدرات في طرابلس

أعلن جهاز الردع بإمرة عبدالرؤوف كارة، القبض على تاجر مخدرات، بعد مداهمة وكر داخل منطقة زاوية المحجوب بالعاصمة طرابلس.

وأشار جهاز الردع أن عملية المداهمة تمت بعد رصد وتتبع استمر لعدة أيام ومعلومات مؤكدة من بعض المروّجين الذين تم القبض عليهم داخل مدينة طرابلس.

وقال الجهاز أنه أثناء عملية المداهمة تعرض عناصر الجهاز لعملية إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة مما أدّى إلى جرح عنصرين من الجهاز.

وأضاف الى أن العملية انتهت بالقبض على أبرز مصادر الترويج للمواد المخدرة بالمنطقة.

وتم مُصادرة كمية كبيرة من المخدرات بجميع أنواعها وسيتم إحالته المتهم للنيابة بعد استكمال عمليات التحقيق.