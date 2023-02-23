تجمع الأحزاب: متمسكون بانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونرفض التدخلات الخارجية

أعلن تجمع الأحزاب الليبية تمسكه بأن تكون الانتخابات في ليبيا رئاسية وبرلمانية متزامنة محذرا من خطورة الإقدام على مغامرة الانتخابات البرلمانية فقط التي يروج لها البعض في ظل الانقسام الحالي.

ودعا تجمع الاحزاب في بيان ملحق ببيانه الرافض للمشروع الأمريكي الأطراف السياسية خاصة مجلسا النواب والدولة لضرورة إنجاز القاعدة الدستورية وتجاوز الخلافات لخطورة تجاوز الإرادة الليبية الذي يسببها إخفاق المجلسين معربا عن اسفه على تغييب الطرف الليبي وهو المعني الأساسي بسبب الانقسام الحاصل بين الأطراف الليبية

وأكد البيان على متابعة التحركات الإقليمية والدولية واللقاءات التي يجري الإعداد لها بين الأطراف الدولية المتداخلة في الملف الليبي والذي يعد تطاولا على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره وحق القوى السياسية في أن تكون حاضرة في أي شأن يتعلق بليبيا.

ولفت البيان الى ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية بصفة خاصة في أي تسوية وأن تتأسس الحياة السياسية في ليبيا على الأساس الحزبي وعلى البعثة الأممية مراعاة ذلك.

وأشار البيان الى ان المرحلة الحالية تتطلب العمل على إيجاد حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات القادمة وتمهد المناخ المناسب لإجرائها.