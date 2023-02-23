بن شرادة: مُنعنا قبل جلسة إقرار الإعلان الدستوري الـ13 من الدخول

أرجع عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، سبب عدم اكتمال النصاب لجلسة اليوم إلى قيام متظاهرين بمنع بعض الأعضاء من الدخول للجلسة.

أضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية أن الجلسة كان من المفترض أن تصوت على تعديلات اللجنة المشكلة من المجلس بشأن التعديل الدستوري الـ13.

وتابع بن شرادة: “عقدت جلسة تشاورية بعد ذلك وانتهت إلى تأجيل الحسم في موضوع التعديل الدستوري الـ13 إلى الأحد القادم”.

وكان أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني، اقتحموا اليوم الخميس، جلسة مجلس الدولة في طرابلس ومنعوا أعضاء المجلس من التصويت على التعديل الدستوري الـ 13 بعد أن وفرت لهم حكومة عبدالحميد الدبيبة الحماية وشاحنة تموين أثناء اعتصامهم أمام مقر المجلس.