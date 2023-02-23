الأعلى للقضاء يشكل لجنة للاطلاع على ما تم من إفراجات و مدى ملازمتها للقانون

طرابلس 23 فبراير 2023 (وال) – أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة من المستشارين للاطلاع على ما تم من إفراجات صحية عن متهمين ومحكومين وغيرها، ومدى ملائمتها للقانون.

وأرجع القرار- حسب ما جاء في ديباجته – تشكيل اللجنة إلى ما حدث من إفراجات صحية وغيرها عن متهمين ومحكومين، دون علم المجلس الأعلى للقضاء أو استطلاع رأيه.

وتضم اللجنة وفق القرار رقم (44) لسنة 2023 ستة مستشارين – أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهم:

1 – عبد الله المهدي الحداد

2 – سعد المصراتي مؤمن

3 – علي لمجد أبو جناح

4 – عبد الناصر مهد الصبيخي

5 – عثمان فرج السليني

ونص القرار على تقديم اللجنة تقريرا مفصلا إلى المجلس الأعلى للقضاء وبالسرعة الممكنة.

ويأتي هذا القرار عقب الإفراج عن العديد من السجناء والموقوفين منذ عام 2011 م، أخرهم الموقوف ” عبد الله منصور “. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال