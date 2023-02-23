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ليبيا تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الخميس، بيان دانت فيه اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية والذي أدى إلى مقتل 10 مواطنين فلسطينيين، وجرح أكثر من 100 شخص آخرين.

وقدمت الوزارة في بيانها تعازيها ومواساتها إلى أسر وأهالي الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في البيان، إن ليبيا ترفض هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في نابلس، مطالبة المنظمات الفاعلة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته من العدوان والانتهاكات المستمرة لكافة قواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.

كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف ليبيا حكومة وشعبا الثابت تجاه القضية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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