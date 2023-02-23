العرفي: المشري شارك في التعديل الدستوري ثم تنصل منه

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إن مجلس النواب يقرر رسمياً إصدار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري وينشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للدولة مُنحت له فرصة يوم الثلاثاء الماضي وكان الحكم مسبقاً على الجلسة التي كان سيعقدها بالفشل .

ولفت العرفي، أن مجلس النواب سيمضي قدماً منفرداً وسيبحث عن شريك آخر مؤمن بالمضي نحو الانتخابات والخروج من الانسداد السياسي.

وأكد أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، نكث الاتفاق بين مجلس النواب والأعلى للدولة الخاص بالتعديل الدستوري.

وأشار إلى أن “المشري شارك في التعديل الدستوري وتنصل منه ومن مسؤولياته”.

وشدد على أن “المنطقة الغربية خارج سيطرة مجلس النواب ولا يقدر تنفيذ أي اتفاق أو تعديل جديد”.