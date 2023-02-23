رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب يلتقي وفداً عن العائلة السنوسية

بنغازي 23 فبراير 2023 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: أن رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب السيد ” إبراهيم الدرسي “، التقى بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وفداً عن العائلة السنوسية، وعدد من اتباع الطريقة الصوفية.

و تناول اللقاء موضوع الوقف والحبس التابع للعائلة السنوسية، والذي عرض فيما سبق على مجلس النواب من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية.

وقال رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية،” بعد أحداث سبتمبر ” 69″ تم مصادرة أملاك العائلة السنوسية وكل أحباسها وما يتبعها من زوايا، موضحًا بإنها ضمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها.

وبين بأن العائلة السنوسية طالبت بإلغاء هذا القانون، وإرجاع هذه الحقوق حسب ما يقولون إلى أصحابها، وقد تم عرض هذا القانون على مجلس النواب وسوف يناقش في الجلسات القادمة. (وال _ بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال