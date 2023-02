وزارة التعليم: نسعى لتدشين صندوق للتغذية المدرسية لطلبة المدارس

قال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، إنهم يسعون لتدشين صندوق للتغذية المدرسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وتخصيص ميزانية من الدولة.

وأوضح المقريف، أنهم يقترحون تخصيص ضريبة تقطع من المرتبات على غرار ضريبة الجهاد والضمان، تخصص للتغذية المدرسية، لضمان استمرارية المشروع، وفق قوله.

وتابع المقريف أن المشروع سيكون له مردود اجتماعي وصحي جيد على الطلاب، مشيرا إلى أن ليبيا كانت في مرحلة ما رائدة في هذا المجال، على حد وصفه.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

