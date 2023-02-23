ليبيا.. “دبيبة” يطالب شركة البريقة بتزويد كافة المحطات بالوقود دون التنسيق مع شركات التوزيع

أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، تعليمات لشركة البريقة بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع.

جاء هذا خلال اجتماعاً موسعاً عقده دبيبة ، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء ضم وكيل وزارة الداخلية، بشير الأمين، رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط، أحمد عمار، ومدير شركة البريقة، إبراهيم ابوبريدعة، ورئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط.

وقدم رئيس لجنة متابعة التوزيع تقريراً حول أوضاع المحطات وتزويدها بالوقود من شركة البريقة، والمشاكل التي حصلت بسبب إقفال عدد من المحطات بسبب الخلافات القانونية وتأثيرها علي آلية التوزيع والمعالجات التي تعمل اللجنة للقيام بها.

ووجه شركة البريقة بتوزيع الوقود على محطات البنزين مؤكداً أن لن يتوقف بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة واعتبار هذا الأمر أمن قومي.

كما تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية القانونية التي تتضمن انسيابية توزيع الوقود ووضع ضوابط لكافة شركات التوزيع والمحطات في كافة المناطق.

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وطالب دبيبة، الجهات الضبطية باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المحطات الممتنعة عن التزود بالشحنات المخصصة لها.