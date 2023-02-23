الدبيبة يتابع النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا

الوطن| رصد

تابع رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم، النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا، خلال اجتماعه مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور مدير الهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي.

وقدم رئيس اللجنة العلمية محمد عبدالله، عرضا توضيحيا حول النشاط الزلزالي، معتبرا أن أول زلزال تعرضت له ليبيا في منطقة القداحية عام 1935 قوته 7.1 ريختر ولم يُحدث خسائر لعدم، يليه زلزال مدينة المرج عام 1963، والذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 250 مواطنا.

من جهته أكد مدير إدارة علوم الزلزال نوفل الشنطة أنه للنشاط الزلزالي نوعان، أحدهما بعيد عن بلادنا وهو أكثر خطورة، والآخر يتمثل في الفوالق والصدوع وهو موجود ببلادنا ولايعد من النوع الخطير، وفيما يخص انحسار مياه البحر فهو أمر طبيعي يحدث بسبب جاذبية القمر والشمس ولا يمثل أية مخاوف كما يعتقد البعض.

وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء تعليماته، بضرورة تقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وتزويده بالتقنيات الحديثة ليقوم بدوره المطلوب.