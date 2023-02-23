بلدي صبراتة يوجه نداءً عاجلاً لحل مشكلة فيضان الصرف الصحي بمنطقة الكابوط

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وجه عميد بلدية صبراتة محمد خليفة الحسلوك، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً لحل مشكلة فيضان الصرف الصحي بمنطقة الكابوط بالمدينة.

وطالب الحسلوك في بيان وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي بالتدخل الفوري والعاجل لحل مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي، ووضع حداً للكارثة البيئية التي تهدد المدينة.

وأوضح عميد البلدية أن شركة المياه والصرف الصحي عجزت عن إفراغ خزان التجميع بمنطقة الكابوط نتيجة قفل أنبوب تصريف المياه في البحر وتعطل سيارات الشفط ومضخات الرفع بالمحطة.

ودعا الحسلوك، الحكومة للتدخل العاجل نظراً لعجز السلطة المحلية ممثلة في المجلس البلدي وفرع شركة المياه والصرف الصحي صبراتة لعدم توفر الإمكانيات وغياب الميزانيات التسييرية للصرف منها على القطاع.