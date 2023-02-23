حكومة الوحدة: الدبيبة يتابع النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر

تابع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء اليوم الخميس، النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا، خلال اجتماعه مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور مدير الهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن رئيس اللجنة العلمية امحمد عبدالله، عرضا توضيحيا حول النشاط الزلزالي، معتبرا أن أول زلزال تعرضت له ليبيا في منطقة القداحية عام 1935 قوته 7.1 ريختر ولم يُحدث خسائر، يليه زلزال مدينة المرج عام 1963، والذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 250 مواطنا.

من جهته أكد مدير إدارة علوم الزلزال نوفل الشنطة، أنه للنشاط الزلزالي نوعان، أحدهما بعيد عن بلادنا وهو أكثر خطورة، والآخر يتمثل في الفوالق والصدوع وهو موجود ببلادنا ولايعد من النوع الخطير.

وأضاف:” أن انحسار مياه البحر فهو أمر طبيعي يحدث بسبب جاذبية القمر والشمس ولا يمثل أية مخاوف كما يعتقد البعض”.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليماته، بضرورة تقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وتزويده بالتقنيات الحديثة ليقوم بدوره المطلوب.