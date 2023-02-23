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يدير صفحات 6 مليون ليبي و عبدالستار.. كمين محكم يطيح بـ الشاعر نعيم الزوي في بنغازي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

تمكن البحث الجنائي في بنغازي، اليوم الخميس من القاء القبض على الشاعر نعيم الزوي بتهمة إدارة صفحة 6 مليون ليبي سيئة الصيت.

وألقى البحث الجنائي في بنغازي القبض على الزوي أثناء قيامه ببث مباشر من جامعة العرب الطبية، بحسب مصادر محلية .

و صفحة 6 مليون ليبي ضمن شبكة صفحات منها ( تهاني عبدالستار و الحاجة مستورة ، و الخال ميلاد) والتي تثير الفتن وتخوض في أعراض الليبيين وتسببت في خراب كثير من البيوت وطلاق الأزواج .

وكانت إحدى هذه الصفحات نشرت البارحة منشورًا أكدت فيه تواجدها في الجامعة صباحًا فتم إعداد الكمين والقبض عليه رفقة اثنين من مديري تلك الصفحات متلبسين.

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