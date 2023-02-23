وليد العرفي: جنائي درنة يضبط مروج ممنوعات وسط المدينة

أخبارليبيا24- خاص

تمكن أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع درنة من ضبط مروج ممنوعات وسط المدينة شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، عملية القبض تمت بعد ورود معلومة عن وجود مروج يبيع الممنوعات بأنواعها.

وأوضح العرفي أنه بعد بحث وتحري وجمع معلومات من قبل أعضاء الإدارة فرع درنة واتخاذ الإذن من الجهات المختصة ، تمت مداهمة المكان “الوكر” .

وأفاد مسؤول المكتب، أنه تم ضبط مخدرات بحوزته، حبوب هلوسة بأصناف مختلفة تقدر حوالي بـ 480 قرص ، وقطع من مخدر الحشيش مجهزة للبيع.

وأشار العرفي إلى أنه تم الانتقال به إلى القسم ، وبعد الاستدلال والتحقيق معه اعترف بما نسب إليه ، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.