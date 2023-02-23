الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في النواب

وصف عضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري بـ”المعيب”، قائلا إن مجلس النواب لم يصل إلى النصاب اللازم خلال جلسة إقرار التعديل.

وأعرب عن تعجبه من عرض التعديل الدستوري على مجلس الدولة بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، مضيفا أنه تواصل مع أعضاء بمجلس الدولة وهم يشعرون أن “الطلقة طلعت من بيت النار.. وأنهم يُلعب بهم الكرة”، وتابع: “لم يعد أعضاء مجلس الدولة يثقون في مجلس النواب وقوانينه”.

وأكد أن إقرار التعديل في مجلس النواب يستلزم موافقة عدد معين من الأعضاء، يفوق الـ100 نائب، وهذا لم يتحقق في جلسة إقرار التعديل، مشيرا إلى أنه يمكن لعضو من المجلس الطعن على التعديل في أي وقت.

وتابع: “الأمر لم يجر بشكل صحيح ودون شفافية، لأن جلسة التعديل لم تصل للنصاب المطلوب ومجلس النواب بالعموم غير متكامل وأجرى هذا التعديل المعيب”.

ويرى الوافي أن أعضاء مجلس الدولة لديهم تخوفات بشأن التعديل الدستوري، وسحب البساط من تحت أقدامهم، في حال عدم إجراء الانتخابات، متابعا: “مخاوف مفهومة إذا ما أُقر التعديل الدستوري سيصبح له شرعية أعلى من اتفاقات جنيف، ويجعل إصدار القوانين كلها من اختصاص مجلس النواب فقط ويقلص دور مجلس الدولة، ويسحب اختصاصهم كشريك في العملية السياسية”، ولفت إلى أن الخلاف الأصيل بين المجلسين بخصوص القاعدة الدستورية هو شروط الترشح للانتخابات.

وبشأن ما أثير حول دفع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، من أجل تمرير التعديل في مجلس الدولة، قال إنه ليس لديه معلومات في هذا الشأن، لكنه يرى أن هناك إصرارا من جماعة الإخوان المسلمين لأجل إقرار التعديل.

وقال الوافي، إن الليبيين يريدون تغيير الوجوه الجالسة على كراسي السلطة الآن عبر الانتخابات، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن تأثير الميليشيات والمال الفاسد على الانتخابات، وعقّب أن تلك الأوضاع ربما تفرز برلمانا يجعلنا نتغنى ونترحم على أيام مجلس النواب.

وأضاف الوافي: يجب ألا نتفاءل كثيرا لأن الجميع يريدون الترشح للانتخابات نظرا للمزايا التي سيتحصلون عليها، هناك من كان بالشارع في السابق ثم أصبح رأسا كبيرا في السلطة التشريعية.. لكن في كل الأحوال تغيير الوجوه أمر جيد لنا جميعا.