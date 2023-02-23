«الردع»: داهمنا وكراً لترويج المخدرات في زاوية المحجوب

أعلن جهاز الردع، مسؤوليته عن مداهمة زاوية المحجوب في مصراتة والقبض على تاجر ممنوعات مطلوب ومقتل معاونيه محمد قني وأحمد الشقماني.

وقال الردع، في بيان له:” بعد عملية رصد وتتبع استمرت لعدة أيام ومعلومات مؤكدة من بعض المروّجين الذين تم القبض عليهم داخل مدينة طرابلس، تم تحديد مكان المصدر وذلك بالتعاون مع أهالي المنطقة، تمكّن عناصر الجهاز من استهداف هذا الوكر داخل منطقة زاوية المحجوب”.

وأضاف بيان الردع:” في هذه العملية المفاجأة تم مداهمة المكان وأثناء عملية إلقاء القبض على أحد المروجين تعرض عناصر الجهاز لعملية إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة مما أدّى إلى جرح عنصرين من الجهاز، وانتهت العملية بالقبض على أبرز مصادر الترويج للمواد المخدرة بالمنطقة “.

وتابع:” تم مُصادرة كمية كبيرة من المخدرات بجميع أنواعها وسيتم إحالته المتهم للنيابة بعد استكمال عمليات التحقيق”.