شاهد بالفيديو : متداول .. لحظة القاء القبض على الشاعر نعيم الزوي وآخرين

تداولت صفحات اعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو للحظة القاء القبض على الشاعر نعيم الزوي وآخرين في بنغازي بتهمة إدارة صفحة 6 مليون ليبي سيئة الصيت .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الشاعر نعيم الزوي لحظة بث مباشر من نقطة خلف تجمع النساء في حفل تخرج جامعة العرب الطبية قبل ان ينفذ الكمين من قبل اعضاء البحث الجنائي وتتم المداهمة و يتوقف البث، بحسب وسائل اعلام محلية .

ووفقًا لمصادر محلية، ألقى البحث الجنائي في بنغازي القبض على الزوي بتهمة إدارة صفحة 6 مليون ليبي سيئة الصيت ضمن شبكة صفحات منها ( تهاني عبدالستار و الحاجة مستورة ، و الخال ميلاد) والتي تثير الفتن وتخوض في أعراض الليبيين .