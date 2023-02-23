جهاز الردع يتبنى عملية القبض التي راح ضحيتها مدنيين اثنين بمدينة مصراتة

أخبارليبيا24

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اليوم الخميس، القبض على أحد أكبر مصدري المواد المخدرة في منطقة زاوية المحجوب في مصراتة.

وأوضح الجهاز أنه تم تحديد المصدر بعد عملية رصد وتتبع استمرت لعدة أيام ومعلومات مؤكدة من بعض المروّجين الذين تم القبض عليهم داخل مدينة طرابلس.

وأشار جهاز الردع إلى أن عناصر الجهاز تمكّنوا بالتعاون مع أهالي المنطقة من استهداف هذا الوكر داخل منطقة زاوية المحجوب.

وأفاد الجهاز أنه أثناء عملية إلقاء القبض على أحد المروجين تعرض عناصر الجهاز لعملية إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة مما أدّى إلى جرح عنصرين من الجهاز وانتهت العملية بالقبض على أبرز مصادر الترويج للمواد المخدرة بالمنطقة .

ولفت جهاز الردع إلى أنه تمت مُصادرة كمية كبيرة من المخدرات بجميع أنواعها وسيتم إحالته المتهم للنيابة بعد استكمال عمليات التحقيق.

وكان مراسل “أخبارليبيا24” أكد في وقت سابق أن عملية القبض شهدت مقتل مواطنين اثنين أثناء المداهمة ووقوع تبادل إطلاق نار.

وأوضح أن أهالي منطقة زاوية المحجوب بمصراتة يهددون بإقفال بوابة الدافنية غرب المدينة بسبب مقتل المواطنين.