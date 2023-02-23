سفير ليبيا لدى دمشق: القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت 14 طائرة لمساعدة الشعب السوري

قال سفير ليبيا لدى سوريا محمد بن شعبان، إن سوريا دولة مهمة في المنطقة ونشجع ونناصر عودة دورها الإقليمي والعربي، ونتمنى رجوعها إلى جامعة الدول العربية وهي دولة مؤسسة فيها.

وأضاف شعبان، في حوار مع «صحيفة الوطن» السورية، رصدته “الساعة 24”: “نحن مع الشعب السوري في ظل الكارثة التي أحدثها الزلزال وسنساعده قدر المستطاع والجسر الجوي للمساعدات الليبية مستمر وهذه المساعدات مقدمة من الشعب الليبي إلى الشعب السوري.

وتابع السفير الليبي: “نحن نمثل الشعب الليبي، والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أرسلت طائرات مساعدات إلى سوريا وبتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تم أيضاً إرسال عدة طائرات”.

ولفت إلى أن مجمل طائرات المساعدات التي قدمتها القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية ووصلت من ليبيا إلى سوريا 19 طائرة تقريباً.

وشدد على أن القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت 14 طائرة (اليوشن 76)، وكل طائرة تحمل ما بين (40-50) طن مساعدات، والطائرة رقم 16 ستحط اليوم”.