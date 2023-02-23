مواطن ليبي ينهي حياة ابنته برصاصة ‘خاطئة’

أنهى مواطن ليبي حياة ابنته الرضيعة بعد إصابتها “على وجه الخطأ” برصاصة من سلاح كان بحوزته، ولم تنجح محاولات إنقاذها بعد نقلها إلى المستشفى.

وقالت داخلية الوحدة في بلاغ إنه “بعد ورود بلاغ من نقطة مستشفى الخضراء لمركز شرطة الهضبة بمديرية أمن طرابلس مفاده إصابة طفلة رضيعة عمرها شهر ونصف بعيار ناري نقلت على إثرها لمستشفى الخضراء وبعدها فارقت الحياة… أحيل إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس والد الطفلة المتهم بالواقعة من مركز شرطة عين زارة.”

وأضاف البلاغ أنه “بالاستدلال معه من قبل أعضاء المكتب أفاد بخروج عيار ناري من سلاح كان بحوزته واصاب ابنته الرضية عن طريق الخطأ ونقلت على إثرها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة”.

وأشارت الداخلية إلى اتخاذ “الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص المكاني للواقعة تمهيداً لاحالته للنيابة العامة”.

” style=”height: 128px;”>