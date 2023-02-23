ليبيا تُدين العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية

طرابلس 23 فبراير 2023 (وال)- أدانت ليبيا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، والذي أدى إلى استشهاد (10) مواطنين وجرح أكثر من مائة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن ليبيا ترفض العدوان على الشعب الفلسطيني في نابلس، وتطالبت المنظمات الدولة الفاعلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان والانتهاكات المستمرة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.

وجددت الوزارة موقف ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال