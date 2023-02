أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، تقديم استئناف أمام محكمة استئناف بروكسل ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي، طبق قولها.

وذكرت المؤسسة أنها نجحت عبر محكمة استئناف بروكسل في بسط رقابتها على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وفق قولها.

وأوضحت المؤسسة أن محكمة استئناف بروكسل منحت قاضي التحقيق البلجيكي مهلة تنتهي باستلامه ملف الإنابة القضائية من السلطات القضائية الليبية لرفع الإجراءات التحفظية التي سبق وأن أصدرها، بحسب وصفها.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال عدم رفع قاضي التحقيق البلجيكي هذه الإجراءات فإن محكمة استئناف بروكسل سوف تنظر في رفعها، وفق قولها.

وجددت المؤسسة استمرارها في القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران ضد المؤسسة لحجز أصولها، طبق قولها.

المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار

The post “الليبية للاستثمار” تطلب استئنافا ضد إجراءات تحفظية لقاضي التحقيق في بروكسل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار