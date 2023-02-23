القبض على الشاعر “نعيم الزوي” ببنغازي لارتكابه جرائم إلكترونية

أكدت مصادر بوزارة الداخلية الليبية القبض على الشاعر “نعيم الزوي” في مدينة بنغازي خلال الحملة الخاصة بمواقع التواصل والجرائم الإلكترونية.

وقالت المصادر إن الشاعر “الزوي” انتهك القوانين بخروجه في بث مباشر على صفحة بموقع فيسبوك تنتهك السلم الاجتماعي.

وأكدت المصادر عدم صحة للأخبار المتداولة عن مقتل الزوي، مشيرة إلى أنه يخضع للتحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة بالجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية.

وتم القبض على الشاعر نعيم الزوي من قبل البحث الجنائي في بنغازي بتهمة إدارة عدة صفحات سيئة السمعة على موقع فيسبوك منها “عبد الستار و 6 مليون ليبي”.

إحدى هذه الصفحات نشرت أمس منشوراً أكدت فيه تواجدها في جامعة العرب الطبية صباحاً فتم إعداد الكمين والقبض على الزوي رفقة اثنين من مديري تلك الصفحات متلبسين أثناء بث مباشر.

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