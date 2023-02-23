مؤسسة النفط تنفي مزاعم تحقيق النائب العام بمسألة تحويلها مبالغ مالية لأطراف خارجية

الوطن| رصد

نفت المؤسسة الوطنية للنفط المزاعم والادعاءات التي وردت في تقرير لموقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي ، عن تحقيق النائب العام في طرابلس في مدفوعات المؤسسة إلى أطراف خارجية معينة، موضحاً أن الموقع ادّعى ذلك زوراً.

المؤسسة وعبر بيان لها رصده موقع الوطن أكدت أنها تعمل وفقاً للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، وتحرص على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعيةً في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.

كما أكدت المؤسسة على حيادية واستقلالية عملها في ربوع ليبيا كافة، منوهة بأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة وتحاول تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي.